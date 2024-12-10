وزير خارجية باكستان يبحث مع نظيره الإيراني هاتفيا التطورات الإقليمية والوضع بسوريا

إسلام آباد- (أ ش أ)

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التطورات الإقليمية بما في ذلك الوضع في سوريا.

وذكر راديو باكستان في نسخته الإنجليزية اليوم /الثلاثاء/ أن الجانبين ناقشا - خلال اتصال هاتفي جرى بينهما - سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

تأتي هذه التطورات بعد مرور يوم واحد على إصدار رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف توجيهاته إلى السلطات المعنية بوضع خطة عمل للإجلاء الآمن للمواطنين الباكستانيين الراغبين في مغادرة سوريا، في ضوء التطورات الأمنية التي تشهدها البلاد.

وشدد شريف على ضرورة اتخاذ كل الخطوات الممكنة لضمان إجلاء آمن للمواطنين الباكستانيين من سوريا عبر الدول المجاورة في أقرب وقت ممكن.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الباكستانية قد أعلنت - خلال بيان في وقت سابق - أنها تراقب تطورات الوضع في سوريا عن كثب .. كما أكدت أن إسلام آباد تدعم دوما وحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا.