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حزب الله يدين الجرائم الإسرائيلية المتمادية على الأراضي السورية

07:39 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

حزب الله

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وكالات

أدان حزب الله، الجرائم المتمادية التي ترتكبها إسرائيل على الأراضي السورية، واستمرار عدوانه على لبنان وغزة، محذرا من مغبة استمرارها.

وقال حزب الله في بيان، إن الجرائم المتمادية التي يرتكبها العدو الصهيوني على الأراضي السورية، سواء باحتلال المزيد من الأراضي في مرتفعات الجولان أو ضرب وتدمير القدرات الدفاعية للدولة السورية، تمثل عدوانا سافرا وانتهاكا وقحا لسيادة الدولة والشعب السوريين، وتشكل إمعانا في زعزعة استقرار هذا البلد.

وأشار إلى أن هذا الاحتلال العدواني لأراض سورية يأتي مع استمرار عدوان الجيش الصهيوني على لبنان وخروقاته اليومية واعتداءاته على غزة، ما يجعل الشعوب أمام خطر محدق يؤكد وحدة مسار الشعوب وضرورة رفض هذا العدوان ومواجهته.

وأدان هذه الاعتداءات، محذرا من مغبة استمرارها، كما دعا العالم، وبصورة خاصة العالمين العربي والإسلامي، إلى ضرورة اتخاذ مواقف صارمة ضد هذه الجرائم، والضغط في كافة الميادين السياسية والقانونية لوقف هذا المسلسل من الاعتداءات، إذ إنّ كل التبريرات التي يسوقها العدو هي مزاعم واهية.

وشدد على أن "كل المحاولات التي يقوم بها العدو للسيطرة على أراض سورية جديدة لا يمكن أن تكرّس أي نوع من الحقوق، إذ إنّ كل هذا لا يمكن تسميته سوى احتلال متماد قائم في منطقة الجولان منذ العام 1967"، مؤكدا وقوفه إلى جانب سوريا وشعبها، وعلى ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا.

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