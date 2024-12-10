الولايات المتحدة تفرض عقوبات على فواز الأخرس والد زوجة بشار الأسد

وكالات

أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على فواز الأخرس والد زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إدراج فواز الأخرس على لائحة العقوبات بسبب تقديمه دعما وتسهيلات لبشار الأسد في ما يتعلق بالمسائل المالية والتهرب من العقوبات.

وولد الأخرس في مدينة حمص في سبتمبر 1946، وهو يحمل الجنسيتين السورية والبريطانية، بحسب قائمة وزارة الخزانة للأفراد الخاضعين للعقوبات.

وهو طبيب متخصص في أمراض القلب، ومارس الطب في لندن، حيث ولدت ابنته أسماء زوجة الرئيس الأسد.

وكان الأخرس الذي يقع عنوانه المسجل في منزل متواضع في غرب لندن، قد أدرج على لائحة عقوبات أمريكية عام 2020 إلى جانب أسماء وزوجته سحر وعدد من أفراد الأسرة الآخرين.