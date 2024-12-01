موريتانيا تشهد انطلاق برنامج محاربة الإرهاب في دول الساحل

نواكشوط - (د ب أ)

ينطلق غدا الاثنين في العاصمة الموريتانية نواكشوط برنامج محاربة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي الخمس الذي ينفذه التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بقيادة السعودية.

وذكر بيان للتحالف وصلت نسخة منه لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الأحد، أنه سيقام حفل لتدشين برنامج دول الساحل الذي يعتزمُ تنفيذه في خمس دول بمنطقة الساحل، هي: (موريتانيا، ومالي، وتشاد، والنيجر، وبوركينا فاسو) لمدة خمس سنوات.

وتُغطي فعاليات البرنامج الذي يستمر لمدة خمس سنوات؛ أربعة مجالاتٍ رئيسة يعمل عليها التحالف، هي: الإعلامي، والفكري، ومحاربة تمويل الإرهاب، والعسكري.

ووفق البيان يهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات المحليَّة والإقليمية لمحاربة التطرف والإرهاب في منطقة دول الساحل، ورفع الوعي ودعم تكامل المجالات لتحقيق معالجة ناجعة للتطرف والتصدي للجماعات الإرهابية، مع التركيز على إبراز قيم التسامح والاعتدال ودورهما في نشر السلام وتحقيق الاستقرار.

يُشار إلى أن تشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي يضم في عضويته 42 دولة؛ جاء بمبادرة من المملكة العربية السعودية، وأعلن عنه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في ديسمبر عام 2015، بهدف توحيد جهود الدول الراغبة في محاربة الإرهاب.