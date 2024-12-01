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المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا: تجدد الاشتباكات علامة على فشل جماعي

08:07 م الأحد 01 ديسمبر 2024

جير بيدرسون

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فيينا - (د ب أ)

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، إن عدم الالتزام بحل سلمي في سوريا أدى إلى تجدد تصاعد العنف في الحرب الأهلية المستمرة منذ فترة طويلة في البلاد.

وأوضح المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا: "إن ما نراه في سوريا اليوم هو علامة على فشل جماعي".

وتابع بيدرسون بأنه طالما حذر من مخاطر التصعيد ومخاطر الاعتماد على إدارة الصراع بدلا من حله.

وأضاف أن التطورات الأخيرة لا تشكل تهديدا للسكان المدنيين السوريين فحسب، بل أيضا للأمن الإقليمي والدولي.

وحث بيدرسون، وهو دبلوماسي نرويجي، أيضا أطراف الصراع السوري والدول المعنية على الانخراط في مفاوضات لإيجاد مخرج من الصراع.

جير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة سوريا الحرب الأهلية
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