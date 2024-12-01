ضربوه بعد علمهم بهويته.. إصابة إسرائيلي على يد ألمان في تايلاند

(مصراوي)

تعرض سائح إسرائيلي يبلغ من العمر 22 عامًا، لهجوم من قبل مجموعة من السياح الألمان أثناء زيارته لمدينة "باي" في شمال تايلاند، وذلك بحسب ما ذكر موقع "واينت" الإسرائيلي.

وصرح السائح، إيلاي، الذي أنهى مؤخرًا خدمته الاحتياطية، بأنه كان يسير وحيدًا بعد قضاء أمسية في الخارج، عندما اعترضه أربعة شبان ألمان.

وقال إيلاي "سألني أحدهم عن موطني، وعندما أخبرتهم أنني من إسرائيل، قاموا بالاعتداء علي بالضرب. أحدهم لكم وجهي، ثم بدأوا بدفعي وركلي مرددين عبارات معادية وشتائم".

وأكد إيلاي أن الحادثة لم تكن عشوائية، قائلاً إنه شعر أنهم كانوا يبحثون عن إسرائيليين بالتحديد.

وأسفر الهجوم عن إصابة الإسرائيلي بعدة إصابات تضمنت كدمات وتورمًا في عينه وأضلعه، قبل أن يفر المعتدون عندما تدخل بعض المارة لإنهاء الاعتداء.

في سياق متصل، أصدرت السلطات الإسرائيلية تحذيرات أمنية جديدة لمواطنيها في جنوب شرق آسيا، مع تصاعد المخاوف من تهديدات إرهابية تستهدف الإسرائيليين.