لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للحكومة في جورجيا (فيديو)

12:49 م الأحد 01 ديسمبر 2024

شرطة جورجيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

وقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للحكومة، في جورجيا، لليوم الثالث على التوالي، في أعقاب قرار حكومي بتعليق المحادثات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وسائل إعلام جورجية أن رجال الشرطة استخدموا مدافع المياه والغاز المسيل للدموع ضد الحشود، فيما أطلق بعض المتظاهرين الألعاب النارية على الشرطة.

ولم يتمكن رجال الشرطة، الذين كانوا يرتدون الزي الرسمي من دفع المتظاهرين بعيدا عن مبنى البرلمان إلا صباح اليوم الأحد.

وأقام المتظاهرون حواجز طرق بالقرب من جامعة تبليسي الحكومية في العاصمة. وتهدد الاشتباكات والأزمة السياسية المتفاقمة بين الحكومة المحافظة القومية والمعارضة الموالية للاتحاد الأوروبي، بتمزيق جورجيا.

اشتباكات عنيفة جورجيا الاتحاد الأوروبي الغاز المسيل للدموع رجال الشرطة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إيران تؤكد دعمها لدمشق بعد تجدد الاشتباكات في الشمال السوري

إعلان

إعلان

قانون الإيجار القديم.. أول مقترح لتعديل القانون في مجلس النواب (زيادة كل 5 سنوات 10 أضعاف)