إعلام عبري: جيش الاحتلال يدرس ترك قوات دائمة في محور نتساريم

(وكالات)

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال يعمل في 3 قطاعات مركزية في قطاع غزة وهي جباليا ومحور نتساريم ورفح.

وأضافت القناة العبرية، "الجيش أقام منطقة عازلة تفصل مخيم جباليا عن مدينة غزة، كما وسع محور نتساريم من 500 متر إلى 8 كيلومترات في بعض المناطق".

وأشارت القناة العبرية، إلى أن "الفرقة 252 التي تسيطر على محور نتساريم، تواصل توسيع المنطقة الخاضعة لسيطرتها في المحور، وتقوم أيضًا بتعميق أنشتطها في بلدة النصيرات جنوب الممر".

وأكدت أن "جيش الاحتلال يدرس ترك قوات دائمة في منطقة نتساريم بغزة، ما يشير إلى الاستعداد لنشاط طويل الأمد".

وزعمت القناة العبرية أنه عُثر الأسبوع الماضي في مدينة رفح الفلسطينية على صاروخ موجه مضاد للدبابات روسي الصنع من نوع لم تسبق رؤيته بالمنطقة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن قائد بقوات ناحال في مدينة رفح، قوله "إذا تطلب الأمر سنبقى في رفح عامًا آخر".