لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

جامعة الدول العربية: نؤكد ضرورة احترام وحدة الأراضي السورية

05:32 ص الأحد 01 ديسمبر 2024

جامعة الدول العربية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أصدرت جامعة الدول العربية، بيانا يتعلق بالمستجدات الأخيرة التي تشهدها سوريا بعد هجوم فصائل مسلحة على عدة مناطق في شمال البلاد.

وقالت الجامعة العربية في بيان: "تتابع جامعة الدول العربية بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا، وتؤكد على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية"، بحسب سكاي نيوز.

وأعرب البيان عن انزعاج الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط "إزاء التطورات المتلاحقة التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام وتأثيراتها على المدنيين، والتي تفتح احتمالات عديدة من بينها حدوث فوضى تستغلها الجماعات الإرهابية لاستئناف أنشطتها".

وأكد البيان التزام الأمانة العامة للجامعة العربية بجميع عناصر الموقف السياسي من الوضع في سوريا على النحو الوارد في قرارات مجلس الجامعة بمختلف مستوياته.

وقال الجيش السوري في بيان، السبت، إن عملية التصدي للهجوم الذي تنفذه التنظيمات الإرهابية قائمة بكل نجاح وإصرار.

وأوضح البيان الصادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن هذه التنظيمات المسلحة "تواصل عبر كافة منصاتها بث الأخبار الكاذبة التي تستهدف التأثير في معنويات شعبنا وجيشنا الباسل، مستغلة الأحداث الميدانية الأخيرة التي وقعت في مدينة حلب".

وشدد البيان على أن "عملية التصدي للهجوم الإرهابي قائمة بكل نجاح وإصرار وسيتم قريبا الانتقال إلى الهجوم المعاكس لاستعادة جميع المناطق وتحريرها".

وفي سياق متصل، أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، مساء السبت، القضاء على 300 مسلح على الأقل في محافظتي حلب وإدلب شمالي سوريا، بالتعاون مع القوات السورية.

جامعة الدول العربية أمن سوريا السفير الإيراني في سوريا قصف المسلحين السوريين قصف الجولان السوري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فنزويلا تُطالب الدول الغربية بوقف دعم الإرهاب في سوريا

إعلان

إعلان

عاجل - توضيح من الطرق والكباري بشأن غلق منزل الطريق الدائري القوس الغربي