صحة غزة: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي لـ43 ألفا و552 شهيدًا

غزة- (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 43 ألفا و552 شهيدًا، إلى جانب 102 ألف و765 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 44 شهيدا و81 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 400 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".





