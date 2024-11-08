السلطات الإسبانية:78 مفقودا بعد الفيضانات المدمرة

مدريد- (د ب أ)

قالت السلطات الإسبانية إن 78 شخصا مازالوا في عداد المفقودين بعد مرور عشرة أيام على أشد العواصف فتكا التي تتعرض لها البلاد خلال قرن.

وأعلنت حكومة منطقة فالينسيا الأكثر تضررا بشرق البلاد، عن عدد المفقودين في منشور عبر منصة إكس. وكان عددهم السابق 93 شخصا.

ومازالت حصيلة الوفيات الرسمية 219. وفي فالينسيا وحدها، جرى انتشال 211 جثة حتى الآن فيما تم العثور على الضحايا الثمانية المتبقيين في منطقتي كاستيلا-لا مانشا وأندالوسيا المجاورتين.

وتعرضت مناطق أخرى في إسبانيا لطقس أكثر تطرفا. وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات في كتالونيا ليل الخميس/ الجمعة، وكانت جزيرة مايوركا الأكثر تضررا.

وفي فالينسيا، استمر البحث عن المفقودين رغم أن السلطات الإقليمية أكدت أنه لم يتم التعرف على 40 جثمانا جرى انتشالها. وهناك مخاوف من أن تكون المياه قد جرفت بعض الجثامين إلى البحر الأبيض المتوسط.

ولا تزال عملية تنظيف الشوارع جارية بأعلى معدل، ولكن لا يزال الطين يغطى بعض الـ75 بلدة وقرية المتضررة.