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إسرائيل تدعو رعاياها بهولندا لتجنب التنقل في الشوارع

11:26 ص الجمعة 08 نوفمبر 2024

وزارة الخارجية الإسرائيلية

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القاهرة- مصراوي

قال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إن على الإسرائيليين في أمستردام تجنب التنقل في الشوارع والبقاء في غرف الفنادق، في حين قالت الخارجية الإسرائيلية إن الوضع بدأ يهدأ في العاصمة الهولندية، وإن على الإسرائيليين التزام الفنادق.

يأتي ذلك عقب إصابة مشجعين إسرائيليين في هجوم لمؤيدين للقضية الفلسطينية، ردا على تمزيق العلم الفلسطيني على هامش مباراة أقيمت في أمستردام ضمن مسابقة الدوري الأوروبي بين أياكس أمستردام ومكابي تل أبيب.


الخارجية الإسرائيلية هولندا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إسرائيل
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