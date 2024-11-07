البيت الأبيض يعلق على تصريحات بيرني ساندرز بشأن الطبقة العاملة

القاهرة- مصراوي

صرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، يوم الخميس، بأن البيت الأبيض يحترم تقييم السيناتور بيرني ساندرز، لكنه لا يتفق معه بشأن أن الحزب الديمقراطي "تخلى عن الطبقة العاملة".

وجاءت تصريحات ساندرز عقب فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب، حيث قال إنه لم يكن مفاجئًا أن تخسر القيادة الديمقراطية دعم الطبقة العاملة.

وأشار في بيانه إلى أن الحزب الديمقراطي، الذي تباعد عن قضايا العمال، لا يجب أن يتفاجأ بابتعاد الطبقة العاملة عنه.

ولدى سؤاله عن بيان السناتور، قالت جان بيير إن البيت الأبيض يحترم ساندرز، الذي قالت إنه كان "شريكًا" للإدارة.

وأضافت جان بيير أن الرئيس جو بايدن يؤكد دعمه للنقابات وسعيه لتحسين أوضاع الطبقة العاملة، مشيرة إلى أن ذلك يظهر جليًا في سياساته.

وقالت: "أعتقد أن سياسات الرئيس تعكس هذا الالتزام، لذا لا نتفق مع رأي السيناتور ساندرز بكل احترام. يمكنكم التحقق من ذلك من خلال التواصل مع النقابات ورؤية الوظائف التي نجحنا في توفيرها لدحض هذا الادعاء".