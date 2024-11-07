حاكم كاليفورنيا يدعو إلى جلسة خاصة لحماية السياسات الليبرالية من رئاسة ترامب

(أ ب)

دعا حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، جافين نيوسوم، وهو منتقد شرس للرئيس السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس أعضاء الهيئة التشريعية في الولاية إلى عقد جلسة خاصة في وقت لاحق من هذا العام لحماية السياسات التقدمية في الولاية بشأن تغير المناخ، وحقوق الإنجاب، والهجرة، قبل تولي ترامب الرئاسة مجددا.

وأحيت هذه الخطوة – التي جاءت بعد يوم من إلحاق الرئيس السابق ترامب هزيمة ساحقة بكامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن المنتهية ولايته، في السباق الرئاسي – أحيت حملة مقاومة في كاليفورنيا ضد السياسات المحافظة التي بدأها قادة الحزب الديمقراطي في الولاية خلال إدارة ترامب الأولى.

وقال نيوسوم، الذي يتردد أن لديه طموحات على المستوى الوطني، في بيان: "الحريات التي نعتز بها في كاليفورنيا تتعرض للهجوم - ولن نبقى مكتوفي الأيدي".

وأضاف "لقد واجهت كاليفورنيا هذا التحدي من قبل، ونحن نعلم كيف نواجهه. نحن مستعدون للنضال في المحاكم، وسنفعل كل ما هو ضروري لضمان حصول سكان كاليفورنيا على الدعم والموارد التي يحتاجون إليها للازدهار".

قال نيوسوم وأعضاء الهيئة التشريعية إنهم مستعدون لحماية قوانين ولاية كاليفورنيا "من ترامب".

ودعا نيوسوم في إعلانه، اليوم الخميس، الهيئة التشريعية إلى منح مكتب المدعي العام المزيد من التمويل لمواجهة التحديات الفيدرالية عندما يجتمعون في ديسمبر.

وتعد هذه الخطوة في كاليفورنيا جزءا من نقاش متزايد بين مسؤولي الولايات الديمقراطيين الذين يسعون إلى حماية السياسات التي تواجه تهديدات في ظل قيادة ترامب.