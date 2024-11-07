الدفاع المدني في غزة: طواقمنا بلا إمكانيات وسط مخاطر تهدد حياة الآلاف

وكالات

ناشد الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، بضرورة التدخل العاجل في شمال القطاع، حيث هناك العديد من نداءات الاستغاثة بسبب وجود جثث شهداء وجرحى تحت أنقاض منزل في مخيم جباليا شمالي القطاع.

وأضاف بصل أن الإصابات التي وصلت إلى مستشفى كمال عدوان خطيرة جدًا، وأن التعامل معها في غاية الصعوبة.

وأشار إلى أن نحو 80 ألف مواطن في شمال القطاع المحاصر يواجهون مخاطر كبيرة، في وقت تفتقر فيه طواقم الدفاع المدني في المنطقة إلى الإمكانيات اللازمة للتعامل مع هذه الحالات الطارئة.