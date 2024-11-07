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وزير خارجية اليونان: وضعنا أساسا للثقة مع تركي

05:19 م الخميس 07 نوفمبر 2024

وزير خارجية اليونان جيورجوس جيرابيتريسي

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أثينا، اليونان- (د ب أ)

قال وزير خارجية اليونان اليوم الخميس إن بلاده وضعت أساسا من الثقة مع تركيا، قبل زيارة وزير خارجيتها لأثينا، فى الوقت الذي يسعى فيه البلدان الجاران إلى تخفيف التوتر بينهما.

ومن المقرر أن يلتقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان غدا الجمعة مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس ، فى إطار دفعة دبلوماسية متجددة لمواجهة القضايا المعقدة والقائمة منذ فترة طويلة بين البلدين، ومن بينها النزاع المتفجر حول الحدود البحرية، الذي تسبب فى توتر العلاقات بشدة بين أنقرة وأثينا عضوي حلف شمال الأطلسي الناتو على مدى عقود.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة (حريت) التركية اليوم، قال وزير الخارجية اليوناني: "خطوة خطوة، أنجزنا مستوى من الثقة حتى نتمكن من مناقشة القضايا بإخلاص ونمنع وقوع الأزمات".

جيورجوس جيرابيتريتيس وزير خارجية اليونان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة هاكان فيدان لأثينا
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