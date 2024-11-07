مسؤول أمريكي يسلط الضوء على حرب غزة في سبب هزيمة هاريس



(مصراوي)

انتقد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي المستقل بيرني ساندرز، فشل الحزب الديمقراطي في معالجة قضايا حاسمة مثل حرب غزة، التي وصفها بأنها إحدى الأسباب الرئيسية لخيبة أمل الحزب في الانتخابات الرئاسية.

وأشار ساندرز في تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي إلى أن الحزب الديمقراطي فشل في التعامل مع قضايا مثل توزيع الثروة بشكل عادل، وارتفاع أسعار الأدوية، ونقص الرعاية للأطفال، مما أثر سلبًا على مصداقيته في الانتخابات.

وصرح ساندرز، الذي كان مرشحًا رئاسيًا للحزب الديمقراطي في عامي 2016 و2020، أن الأداء الضعيف للحزب في الانتخابات لم يكن مفاجئًا، خاصة بعد تخلي الديمقراطيين عن الطبقة العاملة، مضيفًا أن خسارة كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية قد كشفت عن صراعات قديمة داخل الحزب بين الجناحين المعتدل والتقدمي، واعتبر ذلك بداية لمعركة جديدة داخل الحزب.

وقال ساندرز، إن الطبقة العاملة بدأت تنفصل عن الحزب بعدما شعروا أن الحزب قد تخلى عنها، مشيرًا إلى أن أداء هاريس كان ضعيفًا مقارنةً بأداء دونالد ترامب بين الناخبين من الطبقة المتوسطة، وهو ما ساهم في هزيمتها.

وفيما يتعلق بالدروس المستفادة من الانتخابات، قال ساندرز إن الناخبين أصبحوا مستائين من الوضع الراهن الذي تدافع عنه القيادة الديمقراطية، مؤكدًا أنه في المستقبل القريب، يجب على أولئك الذين يؤمنون بالديمقراطية الشعبية والعدالة الاقتصادية الانخراط في نقاشات سياسية عميقة لضمان تطور الحزب بما يتماشى مع تطلعات الشعب.