"أول مرة أراها خجولة".. من هي المرأة الحديدية التي أحرجها ترامب في خطاب النصر؟



(مصراوي)

في خطاب النصر الذي ألقاه المرشح الجمهوري المنتخب دونالد ترامب، عقب إزاحته لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس، توجه بالشكر لعدد من أعضاء فريقه، وكان من بينهم سوزي وايلز، التي ناداها أمام حشد من مؤيديه في بالم بيتش بولاية فلوريدا قائلاً: "أين سوزي؟ هيا تقدمي". وعلق ممازحًا بعد ترددها عن التحدث للجمهور "أول مرة أراها خجولة هكذا".

سوزي وايلز، أو "المرأة الحديدية" كما نادها ترامب أمام الحشد أمس، هي أهم مستشاري الرئيس المنتخب وتبلغ من العمر 67 عامًا.

قادت وايلز الحملة الانتخابية لترامب، ورغم ندرة ظهورها الإعلامي وابتعادها عن الأضواء، إلا أنها ليست فقط مستشارة رفيعة لترامب، بل تعد أحد أهم ركائز فريقه، حيث رافقته عن قرب لأكثر من ثلاث سنوات، وتولت فعليًا إدارة حملته الانتخابية.

وتعتبر وايلز من أبرز أسباب نجاح ترامب في العودة إلى البيت الأبيض بعد خسارته في 2020، وتجاوز أزمة اقتحام الكابيتول في 2021، والهزائم التي مُني بها الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية عام 2022، إضافة إلى سلسلة التهم الجنائية التي لاحقته في 2023، حيث وصفها كبير مستشاري الاستطلاعات في حملة ترامب، توني فابريزيو، بأنها "تمتلك قدرة فريدة على الاطلاع على كل تفاصيل المشهد السياسي".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، فإن وايلز تتمتع بهدوء وحنكة استثنائية ميزتها بها، وظهرت في حملات سياسية لمرشحين على مستوى ولاية فلوريدا، قادتها بنجاح في الأعوام 2010 و2016 و2018 و2020.

كما قال عنها النائب الجمهوري السابق عن فلوريدا، كارلوس كوربيلو، إنها أهم الشخصيات المؤثرة في السياسة الأمريكية حاليًا، وهو ما أكدته صحيفة "بوليتيكو" في تقرير لها.