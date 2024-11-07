يونيسيف تُعلن اكتمال حملة التطعيم الجماعي ضد شلل الأطفال في غزة

تل أبيب/جنيف - (د ب أ)

أعلنت إسرائيل ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، يوم الأربعاء، أن حملة تطعيم جماعية ضد شلل الأطفال في قطاع غزة، اكتملت في غضون ما يزيد قليلا عن شهرين.

وبحسب الإدارة المدنية الإسرائيلية للشؤون الفلسطينية (كوجات)، تم إعطاء حوالي 1.1 مليون جرعة لقاح في القطاع الساحلي المتأزم، وذكرت اليونيسيف أن 556 ألفا و774 طفلا تلقوا جرعتين من اللقاح لكل منهم.

وبدأت الجولة الأولى من التطعيمات في الأول من سبتمبر، وتم إعطاء الجرعة الثانية المطلوبة اعتبارا من منتصف أكتوبر.