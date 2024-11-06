للمرة الأولى.. تعيين أول سفيرة لفلسطين في أيرلندا

القاهرة- مصراوي

عينت أيرلندا رسمياً للمرة الأولى سفيرة فلسطينية لديها، بناءً على توصية من نائب رئيس الوزراء الأيرلندي ووزير الخارجية مايكل مارتن.

وأوضحت مصادر حكومية، الثلاثاء، أن الدبلوماسية جيلان وهبة عبد المجيد التي ترأس حالياً البعثة الفلسطينية في أيرلندا، ستتولى هذا المنصب الجديد، بعد قرار دبلن في مايو الماضي الاعتراف بدولة فلسطين.

وكانت أيرلندا وإسبانيا والنرويج قد اعترفت رسمياً بدولة فلسطين في نهاية مايو الماضي، في خطوة قالت هذه البلدان الأوروبية إنها ترمي للدفع قدماً نحو السلام في الشرق الأوسط.