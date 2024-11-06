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هاريس تتحدث مع ترامب وتعترف بالهزيمة في انتخابات 2024

09:06 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

كامالا هاريس

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القاهرة- مصراوي

اعترفت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس رسميًا بالهزيمة في الانتخابات التي ستقام في عام 2024، واتصلت بالرئيس المنتخب دونالد ترامب لتهنئته يوم الأربعاء.

وقالت مساعدة كبيرة للرئيس الأمريكي، إن هاريس "اتصلت بالرئيس المنتخب ترامب لتهنئته على فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. وناقشت معه أهمية الانتقال السلمي للسلطة وكونه رئيسًا لجميع الأمريكيين".

ومن المقرر أن تلقي هاريس خطابها في الساعة الرابعة مساء بالتوقيت الشرقي في جامعة هوارد - جامعتها الأم.

وفاز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد تخطيه عتبة الـ 270 مقعد في المجمع الانتخابي، مما أهله للفوز بكرسي الرئاسة في البيت الأبيض.

هاريس تتحدث مع ترامب كامالا هاريس تعترف بهزيمتها الرئيس المنتخب دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية
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