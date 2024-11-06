أبرز القضايا التي سيتعامل معها ترامب بعد دخوله البيت الأبيض؟

القاهرة- مصراوي

بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، نسلط الضوء على موقفه من بعض القضايا الرئيسية التي سيتعامل معها بعد دخوله البيت الأبيض:

الاقتصاد: تعهد ترامب "بإنهاء التضخم وجعل أمريكا ميسّرة للجميع مرة أخرى"، وقال إنه سيفعل ذلك من خلال تعزيز إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة وفتح مناطق في القطب الشمالي للتنقيب عن النفط لخفض تكاليف الطاقة.

الضرائب: اقترح عدداً من إجراءات الخفض الضريبية تصل إلى تريليونات الدولارات، بما في ذلك تمديد التخفيضات التي أقرها في عام 2017، والتي استفاد منها الأثرياء غالبا، وقال ترامب أنه سيعوض تلك التخفيضات من خلال زيادة النمو والرسوم الجمركية على الواردات.

الهجرة: خاض ترامب حملة انتخابية نشطة بشأن هذه القضية، ووعد بإغلاق حدود الولايات المتحدة من خلال استكمال بناء الجدار الذي وعد ببنائه بين الولايات المتحدة والمكسيك خلال فترة رئاسته الماضية، كما قال إنه سيبدأ أكبر عملية ترحيل جماعي للمهاجرين غير المسجلين في تاريخ الولايات المتحدة.

المناخ: تراجع ترامب سابقا عن مئات من تدابير الحماية البيئية، بما في ذلك القيود المفروضة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات الطاقة والسيارات، وتعهد مرة أخرى بخفض اللوائح وانتقد استخدام السيارات الكهربائية، ووعد بإلغاء مساعي إدارة بايدن للتحول إلى السيارات المحافظة على البيئة.

الإجهاض: بذل ترامب قصارى جهوده بغية التوصل إلى رسالة مناسبة بشأن الإجهاض، واقترح خلال حملته أن تقرر الولايات الأمريكية على نحو انفرادي مدى قانونيته. وكان ثلاثة قضاة في المحكمة العليا، عينهم أثناء رئاسته الماضية، سبباً في إلغاء قضية تعرف باسم "رو ضد وايد"، وهو قرار كان يضمن للنساء، على مستوى البلاد، الحق في الإجهاض حتى مرحلة بداية حياة الجنين.