ترامب يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية

القاهرة- مصراوي

أعلن المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال ترامب، اليوم الأربعاء، "هذا فوز سياسي لم ير بلدنا مثيلا له من قبل ونشكر الشعب الأمريكي على هذا الشرف بانتخابي رئيسا مجددا".

وأضاف ترامب لقد فزنا في الولايات المتأرجحة، والتصويت الشعبي ونحو 315 مقعدا في المجمع الانتخابي، وهذا شعور رائع يدل على محبة الشعب.

وشهدت انتخابات الرئاسة الحالية صراعًا محمومًا وحالة من الاستقطاب غير المسبوق بين المرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، بفعل التقارب في الأرقام بين كليهما.

يذكر أن دونالد ترامب كان رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين عامي 2016 وحتى 2020، وخسر ولايته الثانية أمام الرئيس جو بايدن الذي حكم أمريكا على مدار الأعوام الأربعة الأخيرة.