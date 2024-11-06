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‌‏ولاية ويسكونسن.. إعادة فرز 30 ألف صوت في ميلووكي كإجراء احترازي

01:38 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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وكالات

أفادت تقارير إعلامية، بأن مدينة ميلواكي "كبرى مدن ويسكونسن" ستعيد فرز 30 ألف صوت كإجراء احترازي، وفق ما نقلته "العربية – الحدث" عن مراسلتها.

وفي سياق منفصل، قالت شرطة مدينة فيلادلفيا الأمريكية، إنه لا علم لها بحوادث الغش التي أشار لها المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وكان المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، تحدث عن أن هناك الكثير من الحديث عن غش كبير في مدينة فيلادلفيا وقوات الأمن قادمة الآن.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الثلاثاء، لاستقبال الناخبين الأمريكيين للإدلاء بأصواتهم واختيار ساكن جديد للبيت الأبيض، من بين 5 مرشحين أبرزهم الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطية كامالا هاريس.

وافتُتحت مراكز الاقتراع في الولايات الأمريكية، على مدار ساعات متلاحقة نتيجة امتداد الولايات المتحدة في 6 مناطق زمنية مختلفة.

وعلى مدار الساعات الماضية، شهدت عدّة مراكز اقتراع في بعض الولايات، أحداث أمنية وتقنية أدّت إلى تعطل عمليات التصويت في مراكز بولايتي جورجيا وبنسلفانيا.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية ترامب كامالا هاريس الولايات المتحدة ولاية ويسكونسن إعادة فرز 30 ألف صوت
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