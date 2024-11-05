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مسؤول في البيت الأبيض: فوجئنا كثيراً من قرار نتنياهو بإقالة جالانت

09:48 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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القاهرة- مصراوي

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية تفاجأت من قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت.

وأقال نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وسيحل محله وزير الخارجية إسرائيل كاتس حسبما أعلنت القناة الـ12 العبرية.

بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن هناك حاجة لثقة كاملة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع.

وكلف رئيس الوزراء الإسرائيلي، جدعون ساعر بتولي حقيبة وزارة الخارجية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستجعل مجلس الوزراء أكثر انسجاما.

وأضاف قررت اليوم إنهاء خدمة وزير الدفاع جالانت، نظرًا لأن أزمة الثقة التي حلت بينه وبين وزير الدفاع لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة.

بنيامين نتنياهو إقالة جالانت البيت الأبيض وزير الدفاع الإسرائيلي
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