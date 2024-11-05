نتنياهو يقيل وزير الدفاع الإسرائيلي

القاهرة- مصراوي

أقال نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وسيحل محله وزير الخارجية إسرائيل كاتس حسبما أعلنت القناة الـ12 العبرية.

وفي وقت سابق، وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت على أوامر تجنيد جديدة تشمل 7 آلاف من اليهود المتدينين “الحريديم”، وذلك في خضم ازدياد الضغط على جنود الاحتياط بعد عام من الحرب على غزة والدخول في حرب مع حزب الله اللبناني.

وفيما يحاول نتنياهو تجنيد أغلبية، لصالح قانون يمول المعاهد الدينية للحريديم، يعارضه وزير الدفاع جالانت وعدد من الوزراء، أصدر جالانت سبعة ألاف أمر تجنيد للمتدينين اليهود، ما قد تسبب في تفجير أزمة مع تلك الأحزاب.