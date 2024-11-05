إعلان

نتنياهو يقيل وزير الدفاع الإسرائيلي

08:10 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي

أقال نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وسيحل محله وزير الخارجية إسرائيل كاتس حسبما أعلنت القناة الـ12 العبرية.

وفي وقت سابق، وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت على أوامر تجنيد جديدة تشمل 7 آلاف من اليهود المتدينين “الحريديم”، وذلك في خضم ازدياد الضغط على جنود الاحتياط بعد عام من الحرب على غزة والدخول في حرب مع حزب الله اللبناني.

وفيما يحاول نتنياهو تجنيد أغلبية، لصالح قانون يمول المعاهد الدينية للحريديم، يعارضه وزير الدفاع جالانت وعدد من الوزراء، أصدر جالانت سبعة ألاف أمر تجنيد للمتدينين اليهود، ما قد تسبب في تفجير أزمة مع تلك الأحزاب.

إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد إقالة جالانت.. نتنياهو يكلف جدعون ساعر بحقيبة وزارة الخارجية

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

ترامب VS هاريس.. تغطية خاصة لأهم انتخابات رئاسية في أمريكا (لحظة بلحظة)
* شعبة الدخان: ارتفاع أسعار السجائر الكيلوبترا.. وهذا السعر الجديد
* مصر والانتخابات الأمريكية.. مَن الأقرب لسياسات القاهرة: ترامب أم هاريس؟
المراهنة الكبرى.. بالأرقام| كيف راهن الأمريكيون بأموالهم على المرشحين للانتخابات الأمريكية؟