الانتخابات الأمريكية.. فيلادلفيا: سنقوم بفرز الأصوات أسرع من عام 2020

القاهرة- مصراوي

قال مفوض مدينة فيلادلفيا سيث بلوستاين لشبكة CNN، إنه يعتقد أن فرز الأصوات سوف يسير "بشكل أسرع بكثير" في دورة الانتخابات لعام 2024 مقارنة بعام 2020.

وقال بلوستاين "لقد بدأنا في فرز بطاقات الاقتراع بالبريد مسبقًا بمجرد فتح صناديق الاقتراع في الساعة 7 صباحًا اليوم وسوف نقوم بفرز البطاقات بشكل أسرع بكثير مما فعلناه في عام 2020".

وأضاف بلوستاين، أن العملية من المرجح أن تسير بشكل أسرع لأن العديد من الأشخاص عادوا إلى التصويت الشخصي في مراكز الاقتراع، وبالتالي سيكون هناك عدد أقل من بطاقات الاقتراع بالبريد ليتم احتسابها هذا العام مقارنة بعام 2020.

وأوضح أن المدينة اشترت أيضًا معدات إضافية للمساعدة في فتح المظاريف بشكل أسرع و"لدينا عدد أكبر من الأشخاص يعملون مقارنة بالماضي".

وأعرب مفوض فلادلفيا عن ثقته الكاملة في أمن الانتخابات ونتائجها، إذ قال "إن الانتخابات في فيلادلفيا وفي مختلف أنحاء الكومنولث ستكون حرة ونزيهة وآمنة. وأنا على ثقة تامة في قدرتنا على إجراء الانتخابات بنزاهة".

وفتحت مراكز الاقتراع، اليوم الثلاثاء، أبوابها في عدد من الولايات، للتصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية، واختيار ما بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

وجاء بدء التصويت مع فتح مراكز الاقتراع عدد من ولايات الساحل الشرقي مثل نيويورك ونيوجيرسي وفرجينيا وكونيتيكت وكنتاكي وماين.

وسبق ذلك فتح مراكز الاقتراع في ولاية فيرمونت بالساحل الشرقي، التي كانت أولى الولايات التي تفتح أبواب مراكز الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسي.

ويتوالى فتح مراكز الاقتراع في الولايات الأمريكية في أوقات مختلفة نظرًا لاختلاف فرق التوقيت الذي يفصل كل ولاية عن الأخرى، مع امتداد الولايات المتحدة عبر 6 مناطق زمني