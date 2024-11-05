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الانتخابات الأمريكية.. ولايات أخرى تبدأ التصويت (صور)

05:07 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

مراكز الاقتراع في الولايات الأمريكية

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القاهرة- مصراوي

فتحت مراكز الاقتراع، اليوم الثلاثاء، أبوابها في عدد من الولايات، للتصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية، واختيار ما بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

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وجاء بدء التصويت مع فتح مراكز الاقتراع عدد من ولايات الساحل الشرقي مثل نيويورك ونيوجيرسي وفرجينيا وكونيتيكت وكنتاكي وماين.

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وسبق ذلك فتح مراكز الاقتراع في ولاية فيرمونت بالساحل الشرقي، التي كانت أولى الولايات التي تفتح أبواب مراكز الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسي.

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ويتوالى فتح مراكز الاقتراع في الولايات الأمريكية في أوقات مختلفة نظرًا لاختلاف فرق التوقيت الذي يفصل كل ولاية عن الأخرى، مع امتداد الولايات المتحدة عبر 6 مناطق زمني

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الانتخابات الأمريكية مراكز الاقتراع في الولايات الأمريكية الانتخابات الرئاسية الأمريكية لمرشح الجمهوري دونالد ترامب الديمقراطية كامالا هاريس
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