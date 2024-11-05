ارتفاع عدد الإصابات بفيروس غرب النيل في ألمانيا

برلين - (د ب أ)

أصيب ما لا يقل عن 26 شخصا في ألمانيا هذا العام بفيروس غرب النيل من خلال لدغة بعوضة محلية، بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض.

ووفقا لبيانات المعهد، تم اكتشاف العدوى في 13 حالة لدى متبرعين بالدم لم تظهر عليهم أعراض المرض، وكان أربعة من المصابين المسجلين في حالة خطيرة.

وفي عام 2023 سجل المعهد 7 حالات عدوى بفيروس غرب النيل عبر لدغة بعوض محلية، و17 حالة في عام 2022.

وهناك عدد كبير جدا من حالات الإصابة بفيروس غرب النيل غير المسجلة، حيث تحدث العدوى بدون أعراض في حوالي 80% من الحالات، ووفقا للمعهد، يعاني ما يقرب من 20% من المصابين من أعراض خفيفة وغير محددة مثل الحمى أو الطفح الجلدي - وغالبا ما تمر دون أن يلاحظها أحد.

وعادة ما يصاب بمسارات أكثر خطورة ومميتة من حمى غرب النيل كبار السن الذين يعانون من أمراض سابقة، وتؤول حوالي 1% فقط من حالات العدوى إلى أمراض عصبية شديدة.

ووفقا للمعهد، ينتقل الفيروس بشكل رئيسي من البعوض الذي يتنقل بين طيور برية، ويمكن للبعوض الحامل للفيروس أن ينقله إلى البشر والثدييات الأخرى، ولذلك يعتبر بعوض الكيولكس، المنتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء ألمانيا، هو الناقل الرئيسي للمرض.