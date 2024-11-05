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ترامب يقترح إعدام المهاجرين الذين يتسببون في قتل مواطنين أمريكيين أو رجال شرطة

08:13 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

ترامب

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وكالات

دعا المرشح الجمهوري دونالد ترامب، قبل ساعات من بدء التصويت النهائي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلى حدوث مواجهة بين المهاجرين والرياضيين المحترفين، مقترحًا فرض عقوبة الإعدام على المهاجرين الذين يتسببون في قتل مواطنين أمريكيين أو رجال شرطة.

وفي كلمة ألقاها ترامب في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، إحدى الولايات المتأرجحة، أعرب عن استيائه من تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، مشيرًا إلى إمكانية أن يتصارع الرياضيون من جامعة ولاية بنسلفانيا مع المهاجرين.

وقال ترامب، البالغ من العمر 78 عامًا: "هؤلاء الشباب من ولاية بنسلفانيا، أردتهم أن يتصارعوا مع المهاجرين". وواصل في وقت لاحق التأكيد على ضرورة فرض أشد العقوبات على المهاجرين الذين يقتلون مواطنين أمريكيين أو أفراد الشرطة.

يُذكر أن ترامب قد جعل من قضية تقييد الهجرة غير القانونية محورًا رئيسيًا في حملته الانتخابية، حيث صور المهاجرين كأعداء للولايات المتحدة وأثار مشاعر مناهضة للأجانب من خلال ادعاءات غير صحيحة.

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