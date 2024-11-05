ماسك يحصل على الضوء الأخضر للتبرع بمليون دولار يوميًا للناخبين في الولايات المتأرجحة

وكالات

قضى قاضٍ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، بالسماح للملياردير إيلون ماسك، بمواصلة تبرعه بمليون دولار يوميًا للناخبين في الولايات المتأرجحة، بعد أن شهد مساعد لماسك بأن المجموعة السياسية التابعة له قد حددت الفائزين في المسابقة.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي تشهد تنافسًا حادًا بين نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب، عمل محامو مجموعة "أميركا-لجنة العمل السياسي" المؤيدة لترامب والتابعة لماسك على إقناع القاضي أنجيلو فوجليتا بأن المسابقة ليست "يانصيب غير قانوني"، كما ادعى المدعي العام في فيلادلفيا.

وأشار محامو المجموعة ومديرها كريس يونغ إلى أن الأموال تم توزيعها بناءً على الأفراد الذين سيكونون أفضل ممثلين لأجندتها المؤيدة لترامب، رغم تأكيد ماسك أن الفائزين سيتم اختيارهم بشكل عشوائي.

وأصبح ماسك داعمًا بارزًا لترامب هذا العام، حيث روج له عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، التي يمتلكها، حيث بلغت تبرعاته حتى الآن حوالي 120 مليون دولار لمجموعة "أميركا-لجنة العمل السياسي" لتعزيز جهود تسجيل الناخبين وحشدهم، وفقًا للإفصاحات الفيدرالية.