الجيش الأمريكي يُعلن وفاة جندي أُصيب في قطاع غزة

وكالات

أعلن الجيش الأمريكي في بيان، وفاة جندي الأسبوع الماضي متأثرا بجروح أصيب بها في الصيف أثناء مهمة على رصيف غزة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وفي أواخر مايو الماضي، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إصابة جنديين أمريكيين في منطقة الرصيف العائم قبالة ساحل غزة.

وأضافت الهيئة العبرية، أن تم نقل المصابين إلى العلاج في إسرائيل.

وفي يوليو الماضي، نقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن مسؤول، قوله إن الولايات المتحدة ستتحول من الرصيف البحري المؤقت قبالة غزة إلى ميناء أسدود في نقل المساعدات.

وأشارت الوكالة البريطانية، إلى أن الجيش الأمريكي يقول إنه ينهي عملية الرصيف البحري المؤقت قبالة ساحل غزة ويصف المهمة "بالمكتملة".

وذكر مسؤول أمريكي، أن وزير الدفاع لويد أوستن وافق على توصية من قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" بإنهاء مهمة الرصيف العائم في غزة، وفق تصريحات لقناة "الجزيرة".