بأسحلة دمار شامل.. الولايات المتحدة تُحبط عمل إرهابي ضد محطة طاقة

وكالات

اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، رجلا يدعى "سكايلر فيليبي"، كان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي ضد محطة للطاقة في ولاية تينيسي، وفقا لماأعلنته وزارة العدل الأمريكية.

وقالت وزارة العدل في بيان لها، عن اعتقال المدعو سكايلر فيليبي، 24 عاما، بتهمة محاولة استخدام أسلحة دمار شامل لتدمير موقع للبنية التحتية، بحسب روسيا اليوم.

وكان المتهم يخطط لاستهداف محطة الطاقة في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي بطائرة مسيرة حاملة للمتفجرات.

وتمكن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي من القبض على الرجل قبل إطلاقه لطائرته المسيرة.

وحسب وزارة العدل، فإن فيليبي كان يتحدث أيضا عن إمكانية استهداف مواقع أخرى للبنية التحتية، وعن استعداده لاستخدام العبوات الناسفة لإحداث دمار واسع النطاق.