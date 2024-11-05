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ترامب: نحن في الشوط الأخير من السباق الرئاسي وسنحقق الفوز

02:54 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

دونالد ترامب

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وكالات

أكد المرشح الجمهوري دونالد ترامب، أنه في الشوط الأخير من السباق الرئاسي وسيحقق الفوز، بحسب سكاي نيوز.

وأضاف أنه سيعمل على إعادة السلام إلى العالم في حالة عودته إلى البيت الأبيض مرة أخرى.

يذكر أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب، أكد في تجمع أمس الاثنين، أنه سيفوز بالانتخابات الرئاسية، وأطلق وعودا بتغييرات محتملة.

وقال ترامب: "يفصلنا يوم واحد عن أهم حدث في تاريخ بلادنا"، ووعد بإنهاء "التضخم وتدفق المهاجرين غير الشرعيين".

وأضاف: "سوف يكون لدينا 4 سنوات من النمو مقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت فشلا وركودا".

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