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القسام تبث مشاهد لاستهداف 4 جنود إسرائيليين ودبابة ميركافا بمخيم جباليا

07:49 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

استهداف تجمع لجنود إسرائيليين أرشيفة

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وكالات

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- صور استهداف 4 جنود ودبابة ميركافا في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي القطاع.

وقالت الكتائب: "مجاهدونا استهدفوا قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح وسط جباليا".

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