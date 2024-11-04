القسام تبث مشاهد لاستهداف 4 جنود إسرائيليين ودبابة ميركافا بمخيم جباليا

وكالات

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- صور استهداف 4 جنود ودبابة ميركافا في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي القطاع.

#شاهد.. كتائب القسام تنشر مشاهد من استهداف 4 جنود صهاينة ودبابة "ميركفاه" بعبوة شديدة الانفجار في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال القطاع#طوفان_الاقصى pic.twitter.com/aIDaLbzDo5 — شبكة الفرقان - Network Al-Furqan (@alforgannet) November 4, 2024

وقالت الكتائب: "مجاهدونا استهدفوا قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح وسط جباليا".