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سفيرة الاتحاد الأوروبي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان

03:28 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

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بيروت- (د ب أ)

دعت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال،اليوم الاثنين، إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان.

جاء ذلك عقب استقبال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم سفيرة الاتحاد الأوروبي في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وقالت السفيرة الأوروبية بعد اللقاء: "زرنا الرئيس ميقاتي للتعبير عن دعم الاتحاد الاوروبي، وشددنا على ضرورة وقف فوري لاطلاق النار".

وأضافت "شرحنا مختلف الوسائل التي ندعم فيها لبنان من خلال المساعدات الإنسانية والدعم المالي والإنساني والسياسي".

وتابعت " تطرقنا أيضاً لموضوع التربية والتعليم وضرورة تأمين التعليم لجميع الأولاد الموجودين في لبنان، وعرضنا أيضا لأهمية الاصلاحات، وبما أن عملية إعادة الإعمار يمكن أن تبدأ عاجلا أو آجلا فيلزمها قطاع مصرفي يعمل بشكل جيد مع القيام بالإصلاحات ومكافحة الفساد".

ساندرا دو وال لبنان بيروت الاتحاد الأوروبي
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