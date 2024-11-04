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حماس: الهجوم الإرهابي على البيرة تطور خطير

12:40 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

مستوطنين اسرائيليين

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وكالات

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الهجوم الإرهابي على البيرة تطور خطير يتطلب تصعيد المواجهة لصد اعتداءات المستوطنين في الضفة.

وقد هاجم مستوطنون فجر اليوم الاثنين مدينة البيرة وأحرقوا ممتلكات لفلسطينيين.

وقالت مصادر محلية، إن "عصابات" من المستوطنين اعتدت على ممتلكات المواطنين ومنازلهم في البيرة شرقي رام الله وأحرقت العديد من السيارات.

ومنذ عملية طوفان الأقصى قبل أكثر من عام، تصاعدت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وشملت القتل بالرصاص وحرق المنازل والسيارات واقتلاع الأشجار ومنع المزارعين من العمل في حقولهم.

حركة حماس البيرة رام الله طوفان الأقصى الضفة الغربية
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