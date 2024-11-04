الخارجية الإيرانية: سنرد قطعا على أي اعتداء

وكالات

قالت الخارجية الإيرانية إنها سترد قطعا على أي اعتداء على أراضيها وبشكل صارم.

واعتبرت أن استمرار الإبادة الجماعية بغزة والاعتداءات في لبنان يعرّض المنطقة لانعدام الأمن وتوسيع الحرب.

وقبل يومين، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن الأعداء بمن فيهم الولايات المتحدة وإسرائيل، سيتلقون ردا صارما على ما يفعلونه ضد إيران والمقاومة.

وأضاف خامنئي أن بلاده لن تتراجع عن مواجهة العدو ولن تترك أي تحرك من جانبه دون رد.

وتأتي تصريحات المرشد الإيراني بعد أسبوع من هجوم إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية في إيران.