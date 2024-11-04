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أمريكا.. انقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف المنازل جراء عواصف في أوكلاهوما

12:52 ص الإثنين 04 نوفمبر 2024

أمريكا.. انقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف المنازل جرا

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أوكلاهوما سيتي - (أ ب)

ضربت عواصف وأعاصير شديدة ولاية أوكلاهوما الأمريكية في وقت مبكر الأحد، مما أدى إلى الإطاحة بالسيارات واقتلاع أسطح المباني في منتصف الليل وترك عشرات الآلاف من المنازل والشركات بدون كهرباء.

وقالت السلطات إن من بين العديد من الإصابات، تم نقل 11 شخصا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتركز الكثير من الأضرار في عاصمة الولاية أوكلاهوما سيتي وما حولها بالقرب من وسط الولاية، على الرغم من ورود تقارير عن أضرار في مناطق مختلفة في الولاية.

وأثارت العواصف في الصباح الباكر تحذيرات من حدوث إعصار امتد جنوبا إلى حدود ولاية أركنساس، وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في بعض المناطق وتم الإبلاغ عن اندلاع حريق في أحد المنازل بسبب البرق.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 99 ألف منزل وشركة في أوكلاهوما خلال العواصف الليلية، وبحلول منتصف النهار، انخفض هذا العدد إلى أقل من 34 ألف، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى منتصف النهار.

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