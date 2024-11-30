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حماس تطالب بالتحقيق في استخدام الاحتلال أسلحة محرمة

04:40 م السبت 30 نوفمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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وكالات
طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي أسلحة محرمة دوليا في شمال قطاع غزة تؤدي إلى تبخر الأجساد.

وقالت الحركة -في بيان- إنه يتعين تمكين لجنة التحقيق من دخول شمالي القطاع والكشف عن طبيعة الذخائر التي يستخدمها جيش الاحتلال وحقيقة ما يرتكبه من انتهاكات واسعة للقوانين الدولية بحق المدنيين العزل، مشيرة إلى أن العدوان المستمر على المنطقة منذ 53 يوما أدى إلى استشهاد ما يقرب من 3 آلاف وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين جلّهم من الأطفال والنساء.

حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي أسلحة محرمة دوليا قطاع غزة
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