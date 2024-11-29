حماس: استهداف بيت لاهيا إمعان في حرب الإبادة

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن جريمة الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منزلي عائلتي أحمد والبابا في بيت لاهيا شمال قطاع غزة إمعان في حرب الإبادة.

وطالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكسر الحصار عن شمال القطاع ووقف الإبادة التي ينفذها جيش الاحتلال.

كان المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة قال، إن أكثر من 75 فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، استشهدوا في مجزرتين منفصلتين وقعتا بحق عائلة أحمد والبابا ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة.