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الدفاع المدني بغزة: ما يجري شمال القطاع إبادة منظمة

06:41 م الجمعة 29 نوفمبر 2024

مجزرة بيت لاهيا أرشيفية

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وكالات

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إن أكثر من 75 شخصا استشهدوا في مجزرتي بيت لاهيا.

وأضاف المتحدث، أننا لا نعلم الكثير مما يجري في شمالي غزة بسبب الحصار الإسرائيلي، موضحا أن عائلات بأكملها أبيدت في شمالي قطاع غزة ولا نعلم عنها شيئا.

وتابع، أن هناك أحياء يبقون لوقت طويل تحت الأنقاض ولا يوجد دفاع مدني لانتشالهم، مشيرا إلى أن هناك نحو 10 آلاف مصاب في شمال القطاع خلال 50 يوما.

وأكمل، أن هناك نحو 60 ألف شخص شمالي القطاع بلا طعام أو شراب، موضحا أن ما يجري في شمال قطاع غزة إبادة منظمة وتطهير عرقي.

وأوضح أن منع الاحتلال لعملنا في الشمال يجعلنا عاجزين عن الاستجابة للمناشدات.

مجزرتي بيت لاهيا الحصار الإسرائيلي الدفاع المدني بغزة إبادة منظمة وتطهير عرقي
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