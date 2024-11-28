نتنياهو: مستعد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، أنه مستعد لوقف إطلاق نار في قطاع غزة وليس إنهاء الحرب.

وفي مقابلة مع القناة 14 العبرية، أوضح نتنياهو: "لدينا هدفان مختلفان. في الشمال نمنع التسليح. وقلت للأسد: أنت تلعب بالنار".

وأضاف نتنياهو: "الزمن سيحدد ما إذا كان قد تلقى هذه الرسالة". وتابع قائلا "الهدف في الشمال يختلف عن الهدف في الجنوب، والظروف في الشمال تختلف عن الجنوب. لكن الجواب واضح: أنا مستعد لوقف إطلاق النار في الجنوب، ونعتقد أن بإمكاننا تحقيق إطلاق سراح المختطفين".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو للقناة 14 الإسرائيلية، إن خطر تسلل حزب الله بريا لشمال إسرائيل زال مدعيا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هزم البنية العسكرية فوق الأرض وتحتها.

وأكد نتنياهو، أنه أشار للجيش بالاستعداد لحرب قوية فى لبنان عند حدوث أى خرق لوقف النار.

وتابع نتنياهو: "لم أقل إن ما يجري هو وقف للحرب بل وقف لإطلاق النار وقد يكون قصيرا".