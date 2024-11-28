200 قتيل في معارك بين الجيش السوري وفصائل مسلحة شمال غرب سوريا

وكالات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس، بأن أكثر من 200 شخص قتلوا في شمال غرب سوريا جراء معارك بين الجيش السوري وفصائل مسلحة.

وأفاد المركز السوري لمراقبة حقوق الإنسان، عن مقتل أكثر من 200 شخص في القتال بين الجيش السوري والفصائل المسلحة.

وفي وقت سابق أفادت تقارير بأن تنظيم "هيئة تحرير الشام" الجهادي شن هجوماً على قوات الجيش السوري.

وأعلنت فصائل المعارضة السورية - بقيادة هيئة تحرير الشام - في شمال غربي البلاد، أمس الأربعاء، بدء عملية عسكرية واسعة ضد قوات الجيش السوري و"المليشيات الموالية لإيران" في ريف حلب الغربي.

وقال الناطق باسم "إدارة العمليات العسكرية لمعركة ردع العدوان" حسن عبد الغني، إن الهدف من العملية توجيه "ضربة استباقية للحشود العسكرية لقوات النظام والمليشيات الموالية لها، والتي تهدد المناطق المحررة"، بحسب تعبيره.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع السورية إن هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى موجودة في ريفي إدلب وحلب قامت "بشن هجوم كبير على جبهة واسعة صباح يوم الأربعاء بأعداد كبيرة من الإرهابيين وباستخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة مستهدفة القرى والبلدات الآمنة ونقاطنا العسكرية في تلك المناطق".

وأضافت الوزارة أن القوات السورية تصدت للهجوم "الذي ما زال مستمراً حتى الآن".