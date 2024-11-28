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النواب اللبناني يعلن التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون

02:34 م الخميس 28 نوفمبر 2024

مجلس النواب اللبناني

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بيروت – (أ ش أ)

أعلن مجلس النواب اللبناني في جلسته المنعقدة، اليوم الخميس، التمديد لقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأنه قد طرح نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي بو صعب، اقتراح قانون بمثابة صيغة بالتمديد سنة لرتبة عميد وما فوق، وقد تم التصويت عليه من قبل 48 نائبا، وتم التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون.

من ناحية أخرى رفض المجلس الفيدرالي السويسري الطلب المقدم من لجنتي السياسة الأمنية بحظر حزب الله، مشيرا في رده الذي نشر اليوم الخميس إلى أن الشروط غير مستوفاة.

وذكر راديو "لاك" السويسري أن المجلس الفيدرالي لا يتمتع بالسلطة القضائية الشاملة لحظر المنظمات، موضحا أن مثل هذا الحظر ممكن بموجب قانون المخابرات.

هذا المحتوى من

Asha
مجلس النواب اللبناني العماد جوزاف عون قائد الجيش اللبناني لبنان
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