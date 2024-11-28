تعرض رئيس الوزراء النيوزيلندي ووزيرة المالية لحادث مروري

(مصراوي)

تعرض رئيس الوزراء النيوزيلندي، كريستوفر لاكسون، ووزيرة المالية نيكولا ويليس لحادث مروري بسيط، وذلك بعد اصطدام سيارة شرطة بسيارة الليموزين التي كانت تقلهما.

من جهتها ذكرت صحيفة "نيوزيلندا هيرالد" أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.

ووفقًا لبيان صادر عن الشرطة، وقع الحادث على الطريق السريع الرئيسي المؤدي من العاصمة ويلينجتون إلى المطار.

وفي تصريحات للصحفيين من مدينة أوكلاند، طمأن لاكسون الجميع قائلاً: "أنا بخير، ونيكولا بخير أيضًا".

ووصف رئيس الوزراء الحادث بأنه "بسيط للغاية"، مشيرًا إلى أنه تسبب في "صدمة طفيفة" فقط.

من جهته، أعلن المكتب الصحفي لرئيس الوزراء أن السلطات باشرت تحقيقًا في الحادث، وفقًا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.