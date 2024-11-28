ما هو شرط الجنائية الدولية لإسقاط الاتهامات الموجهة ضد نتنياهو وجالانت؟

(مصراوي)

قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، في تصريح لهيئة البث الإسرائيلية، إن قرارات المحكمة تستند إلى القوانين الدولية فقط، دون أي تأثير من الضغوط السياسية أو التهديدات، وذلك عقب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وأضاف فادي العبدلله "قضاة المحكمة مستقلون تمامًا، ويتخذون قراراتهم بناءً على القوانين الدولية".

وأوضح أن تشكيل لجنة تحقيق محلية في إسرائيل للتحقيق مع نتنياهو وجالانت لن يؤدي تلقائيًا إلى إلغاء القضية، مشددًا على ضرورة مثول المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة.

وأوضح العبد الله، أن المحكمة لا تلغي الاتهامات إلا إذا قُدمت أدلة قوية ومقنعة تبرر الحرب الإسرائيلية في غزة، والتي أدت لاستشهاد أكثر من 44 ألف فلسطينيًُا غالبيتهم أطفال ونساء.

وكانت تل أبيب، قد أعربت عن نيتها تقديم استئناف ضد مذكرتي الاعتقال، حيث ذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن المحكمة "أصدرت مذكرات الاعتقال دون مبررات قانونية واضحة"، كما طالبت بتأجيل تنفيذ المذكرات دون تقديم تفاصيل إضافية.