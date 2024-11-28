مايك والتز: مبعوث ترامب إلى أوكرانيا متمسك بإنهاء الحرب سلميا

وكالات

أكد مايك والتز، مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لمنصب مستشار الأمن القومي، أن مبعوث الرئيس المنتخب لشؤون أوكرانيا كيث كيلوج متمسك بإنهاء الحرب.

وكتب والتز في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن "كيث كرس حياته لحماية بلادنا وهو متمسك بإنهاء الحرب في أوكرانيا سلميا"، بحسب روسيا اليوم.

جاء ذلك تعليقا على إعلان ترامب أنه سيعين الجنرال المتقاعد كيث كيلوج مبعوثا خاصا لشؤون أوكرانيا، كما سيتم تعيينه مساعدًا للرئيس الأمريكي.

جدير بالذكر، أن كيلوج كان خلال ولاية ترامب الأولى في 2017– 2021 مساعدًا لنائب الرئيس الأمريكي آنذاك لشؤون الأمن القومي مايك بنس، إذ كان كذلك رئيسا لجهاز الكوادر لمجلس الأمن القومي الأمريكي.

وحسب التقارير الإعلامية، قدم كيلوج مقترحاته بشأن التسوية في أوكرانيا للرئيس المنتخب ترامب، الذي سيتولى مهام الرئاسة رسميا يوم 20 يناير المقبل.