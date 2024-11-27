الاتحاد الأوروبي: سنتابع تنفيذ وقف إطلاق النار بلبنان وسنسهم سياسيًا في ذلك

وكالات

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية بيتر ستانو، اليوم الأربعاء، إن الأهم من وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل تنفيذه.

وأكد ستانو في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن حزب الله قوة خارج إطار الدولة وتتصرف بعيدا عن الحكومة اللبنانية، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتابع تنفيذ وقف إطلاق النار وسيكون له إسهام سياسي في ذلك.

وأوضح ستانو أن الاتحاد الأوروبي سيطلب إجراء بعض الإصلاحات من لبنان، مؤكدا أن الاتحاد لا يتدخل في شؤون الدول لكنه يعبر عن موقفه من بعض القضايا.

وأشار ستانو إلى أن على إسرائيل البحث عن حل دائم، موضحا أن الاتحاد يراه في إقامة الدولتين، مشددا على أن الاتحاد أكبر الداعمين للشعب اللبناني ولن يتخلى عن دوره.