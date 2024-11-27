لبنان: بدء تأهيل معبر المصنع الحدودي مع سوريا لتسهيل عودة النازحين

بيروت - (د ب أ)

بدأ الدفاع المدني اللبناني، اليوم الأربعاء، تأهيل معبر المصنع الحدودي مع سوريا لتسهيل عودة اللبنانيين النازحين.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الدفاع المدني يقوم منذ الصباح الباكر بتأمين السلامة العامة بالاشتراك مع بلدية مجدل عنجر ووزارة الأشغال و البلديات، لردم الحفرة وإعادة تأهيل معبر المصنع على الحدود اللبنانية السورية أمام عودة النازحين.

يأتي ذلك بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حيز التنفيذ في وقت مبكر من صباح اليوم.